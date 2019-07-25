Şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı, yangın çıktı
1 saat önce
Gaziantep'te şüpheli çanta fünyeyle patlatıldıktan sonra patlama alanında yangın çıktı.
Gaziantep Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:42 Kaynak: İHA
'te şüpheli çanta fünyeyle patlatıldıktan sonra patlama alanında yangın çıktı. Patlamanın ardından ufak çapta çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Olay, öğle saatlerinde Şehitkamil
ilçesi Zeytinli
Mahallesi'ndeki Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesinin karşısında meydana geldi. Mahkemenin karşısındaki boş alanda şüpheli çanta olduğu ihbarını alan ekipler, olay yerine gelerek güvenlik önlemi aldı. Çevrede gerekli önlemler alındıktan sonra şüpheli çanta, bomba imha uzmanının fünye yerleştirmesiyle kontrollü olarak patlatılarak imha edildi. Patlamanın ardından alandaki kuru otların alev almasıyla küçük çapta yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. - GAZİANTEP
Yangında mahsur kalan köpek kepenkler kesilerek kurtarıldı Gaziantep'te fabrikada çıkan yangın 10 saattir söndürülemedi Ordu'da yolcu otobüsü minibüsle çarpıştı: 3 ölü, 7 yaralı Bodrum'da 5 yıldızlı otelde silahlı saldırı: 3 yaralı