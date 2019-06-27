Şüpheli çanta polisi harekete geçirdi
1 saat önce
Kayseri'de yol kenarına bırakılan şüpheli çanta, polisi harekete geçirdi.
Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 07:24 Kaynak: İHA
'de yol kenarına bırakılan şüpheli çanta, polisi harekete geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi
ilçesi Seyyid Burhaneddin
Bulvarı üzerinde otobüs durakları yakınına bırakılan çantadan şüphelenen vatandaşlar hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler şeritle yolu yaya ve araç geçişine kapattı. Daha sonrasında ise olay yerine çantanın sahibi olduğunu söyleyen bir kadın şahsın gelmesiyle çanta kontrol edildi. Yapılan kontrollerden sonra içinde herhangi olumsuz bir şey bulunmayan çanta sahibine teslim edildi. Polis
ekipleri yolu yeniden trafiğe açtı. - KAYSERİ
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