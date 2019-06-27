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Şüpheli çanta polisi harekete geçirdi

1 saat önce

Kayseri'de yol kenarına bırakılan şüpheli çanta, polisi harekete geçirdi.

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Kayseri'de yol kenarına bırakılan şüpheli çanta, polisi harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Seyyid Burhaneddin Bulvarı üzerinde otobüs durakları yakınına bırakılan çantadan şüphelenen vatandaşlar hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler şeritle yolu yaya ve araç geçişine kapattı. Daha sonrasında ise olay yerine çantanın sahibi olduğunu söyleyen bir kadın şahsın gelmesiyle çanta kontrol edildi. Yapılan kontrollerden sonra içinde herhangi olumsuz bir şey bulunmayan çanta sahibine teslim edildi.

Polis ekipleri yolu yeniden trafiğe açtı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 07:24 Kaynak: İHA
Melikgazi, Polis, Kayseri, 3. Sayfa
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