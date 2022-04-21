ŞÜPHELİ ÇANTADAN ELBİSE ÇIKTI - Son Dakika
Üye Girişi

ŞÜPHELİ ÇANTADAN ELBİSE ÇIKTI

21.04.2022 17:41

BURSA'da, yol kenarındaki çalıların arasına bırakılan çanta, paniğe neden oldu.

BURSA'da, yol kenarındaki çalıların arasına bırakılan çanta, paniğe neden oldu. Bomba imha ekibi tarafından kontrollü şekilde açılan çantadan elbise çıktı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Osmangazi ilçesi, Çırpan Mahallesi, Stadyum Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarındaki çalıların yanına bırakılan sahipsiz çantayı görenler, durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, caddeyi yaya ve araç geçişine kapatarak bomba imha uzmanı çağırdı. Ekipler, sinyal karıştırıcı ile önlem aldı. Bomba uzmanının inceleyip kontrollü olarak açtığı çantadan elbise çıktı.

Ekipler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması üzerine caddeyi yeniden ulaşıma açtı. (DHA)

ŞÜPHELİ ÇANTADAN ELBİSE ÇIKTI
ŞÜPHELİ ÇANTADAN ELBİSE ÇIKTI
ŞÜPHELİ ÇANTADAN ELBİSE ÇIKTI
ŞÜPHELİ ÇANTADAN ELBİSE ÇIKTI
ŞÜPHELİ ÇANTADAN ELBİSE ÇIKTI
ŞÜPHELİ ÇANTADAN ELBİSE ÇIKTI
ŞÜPHELİ ÇANTADAN ELBİSE ÇIKTI
ŞÜPHELİ ÇANTADAN ELBİSE ÇIKTI
ŞÜPHELİ ÇANTADAN ELBİSE ÇIKTI
ŞÜPHELİ ÇANTADAN ELBİSE ÇIKTI

YORUMLAR
500
Narkotik köpeği 'Tepe' buldu, sırt çantasından uyuşturucu çıktı Narkotik köpeği 'Tepe' buldu, sırt çantasından uyuşturucu çıktı Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüphelinin başka iş yerlerinin de faili olduğu ortaya çıktı Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüphelinin başka iş yerlerinin de faili olduğu ortaya çıktı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞÜPHELİ ÇANTADAN ELBİSE ÇIKTI - Son Dakika


Son Dakika
17:44 Vatandaş "HDP ile iş birliği yapmayın" dedi! Akşener'in cevabı net oldu
17:34 Restoranda doğum günü kutlayan kadının göğüslerinin büyüklüğünden rahatsız olup yönetime şikayet ettiler
17:29 Manchester United teknik direktör Erik ten Hag'ı resmen açıkladı!
17:18 Mariupol'ün düşmesinin ardından ABD, Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketi yollayacak
17:00 Moskova'da faciadan kıl payı dönüldü! Ayağı metronun kapısına sıkışan yolcu yerde böyle sürüklendi
16:38 Tarım Bakanlığı, Kinder markalı ürünleri toplatma kararı aldı
16:27 Madonna'dan cesur pozlar! Sosyal medya hesabından paylaştı
16:19 ABD'de sır ölüm! Gölde bulunan kadın cesedi merak uyandırdı
16:13 Rusya Kızıl Ordu'nun Hitler'in yenildiği gün olan 9 Mayıs'a kadar daha fazla zafer hedefliyor: Sıradaki yer Donbass
16:08 Trump, önce sunucuya "Aptal" dedi, sonra da yayını terk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 17:59:20. #1.11#
SON DAKİKA: ŞÜPHELİ ÇANTADAN ELBİSE ÇIKTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement