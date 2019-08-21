Şüpheli çantadan giysi ve boya malzemeleri çıktı
57 dakika önce
Beyoğlu'nda otobüs durağına bırakılan şüpheli çantadan giysi ve boya malzemeleri çıktı.
Beyoğlu Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:30 Kaynak: AA
'nda otobüs durağına bırakılan şüpheli çantadan giysi ve boya malzemeleri çıktı. Kasımpaşa
Bahriye Caddesi üzerindeki otobüs durağında sahipsiz sırt çantası görenler durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak tedbir amacıyla caddeyi trafiğe kapattı.
Bomba imha ekiplerinin fünyeyle patlattığı sırt çantasından giysi ve boya malzemeleri çıktı.
Ekiplerin incelemesinin ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.
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