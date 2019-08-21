Son Dakika Haberleri: Şüpheli çantadan giysi ve boya malzemeleri çıktı
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Şüpheli çantadan giysi ve boya malzemeleri çıktı

57 dakika önce

Beyoğlu'nda otobüs durağına bırakılan şüpheli çantadan giysi ve boya malzemeleri çıktı.

Şüpheli çantadan giysi ve boya malzemeleri çıktı, System.String[]
Beyoğlu'nda otobüs durağına bırakılan şüpheli çantadan giysi ve boya malzemeleri çıktı.
Kasımpaşa Bahriye Caddesi üzerindeki otobüs durağında sahipsiz sırt çantası görenler durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak tedbir amacıyla caddeyi trafiğe kapattı.
Bomba imha ekiplerinin fünyeyle patlattığı sırt çantasından giysi ve boya malzemeleri çıktı.
Ekiplerin incelemesinin ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.
Kasımpaşa, Beyoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:30 Kaynak: AA
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