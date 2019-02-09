Şüpheli Çantadan Hoparlör Parçaları Çıktı

ELAZIĞ'da bir pasajda bırakılan ve içinde kablo olduğu görünen çanta, paniğe neden oldu.

ELAZIĞ'da bir pasajda bırakılan ve içinde kablo olduğu görünen çanta, paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen bomba imha ekiplerinin yaptıkları kontrolde, çantada hoparlör parçaları bulunması herkese rahat bir nefes aldırdı.



Kent merkezindeki Gazi Caddesi'nde bulunan Büyük Çarşı Pasajı'nda kablo görünen şüpheli çantayı fark eden vatandaşlar, polise haber verdi. Olay yerin gelen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, caddeyi güvenlik amacıyla çift yönlü yaya ve araç trafiğine kapatarak, vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı.



Güvenlik önlemlerinin alınmasıyla, olay yerindeki bomba imha ekipleri, özel bir cihazla çantada yaptıkları kontrolde arızalı olduğu için atıldığı tahmin edilen hoparlör parçalarını tespit etti.



- Elazığ

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