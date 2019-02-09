Son Dakika Haberleri: Şüpheli Çantadan Kablo Çıktı

Şüpheli Çantadan Kablo Çıktı

22 dakika önce

Elazığ'da şüpheli çantadan hoparlör ile kablolar çıktı.

Şüpheli Çantadan Kablo Çıktı, System.String[]
Elazığ'da şüpheli çantadan hoparlör ile kablolar çıktı.

Gazi Caddesi Büyük Çarşı'da sahipsiz çantayı gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yapılan incelemede, çantada hoparlör ile kablolar bulunduğu anlaşıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:10 Kaynak: AA

Elazığ, Güncel
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