Şüpheli Çantadan Kablo Çıktı

Elazığ'da şüpheli çantadan hoparlör ile kablolar çıktı.

Elazığ'da şüpheli çantadan hoparlör ile kablolar çıktı.



Gazi Caddesi Büyük Çarşı'da sahipsiz çantayı gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.



Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.



Yapılan incelemede, çantada hoparlör ile kablolar bulunduğu anlaşıldı.

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