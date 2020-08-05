Şüpheli çantadan kuruyemiş ve cips paketleri çıktı - Son Dakika

ISPARTA'da otobüs durağında unutulan sırt çantası fünyeyle patlatıldı. Çantanın içinden kuruyemiş ve cips paketleri çıktı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Çünür Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan Bölge Trafik Şubesi binasına 100 metre mesafedeki otobüs durağında meydana geldi. Durakta unutulan çantayı gören çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri güvenlik önlemi alarak bomba imha ekibini çağırdı.

Özel kıyafetli uzman şüpheli çantayı duraktan yola çektikten sonra fünye ile patlattı. Bu esnada Isparta- Afyon karayolu da trafiğe kapatıldı. Çantanın içerisinden kuruyemiş ve cips paketleri çıktı.