Son Dakika Haberleri: Şüpheli çantadan sesli sözlük cihazı çıktı
Son Dakika Güncel Şüpheli çantadan sesli sözlük cihazı çıktı - Son Dakika

Şüpheli çantadan sesli sözlük cihazı çıktı

6 saat önce

KÜTAHYA'da bir banka binası bahçesine bırakılan ve 'şüpheli' olarak ihbar edilen çanta, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı.

Şüpheli çantadan sesli sözlük cihazı çıktı, System.String[]

KÜTAHYA'da bir banka binası bahçesine bırakılan ve 'şüpheli' olarak ihbar edilen çanta, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Çantadan, Arapça kelimelerin yazılı olduğu sesli sözlük cihazı çıktı.

Ali Paşa Mahallesi Zafer Meydanı'nda bulunan bir banka şubesi bahçesindeki elektrik trafosunun yanına çanta görenler içinde bomba olabileceği şüphesiyle polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Asayiş ve Trafik ekipleri yolu trafiğe kapattı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri de çanta çevre güvenliği aldı. Özel kıyafetlerini giyen bomba imha uzmanının fünye ile patlattığı şüpheli çanta içinden üzerinde Arapça kelimelerin yazılı olduğu sesli sözlük cihazı çıktı. Çantanın olay yerinden kaldırılmasının ardından Zafer Meydanı'ndaki yol yeniden trafiğe açıldı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:00 Kaynak: DHA
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