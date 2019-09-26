Son Dakika Haberleri: Şüpheli çantalardan bebek eşyaları çıktı
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Şüpheli çantalardan bebek eşyaları çıktı

1 saat önce

Şüpheli çantalardan bebek eşyaları çıktıKÜTAHYA'da iki farklı noktada polis ekiplerine şüpheli olarak ihbar edilen ve bomba imha uzmanlarında fünyeyle patlatılan çanta ile valizden bebek elbiseleri çıktı.

Şüpheli çantalardan bebek eşyaları çıktı

KÜTAHYA'da iki farklı noktada polis ekiplerine şüpheli olarak ihbar edilen ve bomba imha uzmanlarında fünyeyle patlatılan çanta ile valizden bebek elbiseleri çıktı.

Ali Paşa Mahallesi Cumhuriyet caddesi üzerindeki belediye tarafından yaptırılan bebek emzirme kabini yanında meydana valiz görenler bomba şüphesiyle polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri valiz çevresi güvenlik şeridi çekerken, özel kıyafetlerini giyen bomba imha uzmanı fünye ile valizi kontrolü olarak patlattı. Valizden çocuk eşyaları çıktı. İkinci şüpheli çanta ihbarı ise Meydan Mahallesi Okur sokaktan geldi. Su kanalının demirlerine asılı şüpheli çanta, yine bomba imha ekiplerince kontrollü olarak patlatıldı. Çantada da bebek bezi, mama ve elbiseler çıktı.

Şüpheli çantalardan bebek eşyaları çıktı

Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 06:53 Kaynak: DHA
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