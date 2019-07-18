Şüpheli çantalardan kışlık kıyafet çıktı
12 dakika önce
Şüpheli çantalardan kışlık kıyafet çıktıANTALYA'da bir apartmanın bahçesine bırakılan şüpheli 5 çantada, eski kışlık kıyafet olduğu anlaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 06:28 Kaynak: DHA
Şüpheli çantalardan kışlık kıyafet çıktı
ANTALYA'da bir apartmanın bahçesine bırakılan şüpheli 5 çantada, eski kışlık kıyafet olduğu anlaşıldı. Muratpaşa
ilçesi Varlık Mahallesi 183 Sokak'taki Tekin Apartmanı'nın sakinleri, bahçede 5 şüpheli çanta olduğuna dair ihbarda bulundu. İhbar üzerine apartmana çok sayıda polis sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, çantaları incelemesi için bomba imha uzmanından destek istedi. Özel kıyafetli bomba imha uzmanı, çantalarda eski kışlık kıyafetler olduğunu tespit etti. Çantadaki bir dizüstü bilgisayar ve bilgisayara ait çanta, incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.
Polis, 27 varilin içinde 5 bin 400 litre sahte içki ele geçirdi AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ortak 'Doğu Akdeniz' bildirisi Erbil'de şehit edilen diplomat, Ankara'da toprağa verildi FaceApp'e FBI soruşturması istendi