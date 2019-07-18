Son Dakika Haberleri: Şüpheli çantalardan kışlık kıyafet çıktı
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Şüpheli çantalardan kışlık kıyafet çıktı

12 dakika önce

Şüpheli çantalardan kışlık kıyafet çıktıANTALYA'da bir apartmanın bahçesine bırakılan şüpheli 5 çantada, eski kışlık kıyafet olduğu anlaşıldı.

Şüpheli çantalardan kışlık kıyafet çıktı
ANTALYA'da bir apartmanın bahçesine bırakılan şüpheli 5 çantada, eski kışlık kıyafet olduğu anlaşıldı.
Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi 183 Sokak'taki Tekin Apartmanı'nın sakinleri, bahçede 5 şüpheli çanta olduğuna dair ihbarda bulundu. İhbar üzerine apartmana çok sayıda polis sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, çantaları incelemesi için bomba imha uzmanından destek istedi. Özel kıyafetli bomba imha uzmanı, çantalarda eski kışlık kıyafetler olduğunu tespit etti. Çantadaki bir dizüstü bilgisayar ve bilgisayara ait çanta, incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.
Şüpheli çantalardan kışlık kıyafet çıktı
Muratpaşa, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 06:28 Kaynak: DHA
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