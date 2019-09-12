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Şüpheli çantalardan kıyafet çıktı

1 saat önce

Şüpheli çantalardan kıyafet çıktıGAZİANTEP - Gaziantep'te park içerisinde bırakılan 2 adet şüpheli çanta ve 1 adet poşet fünye ile patlatıldı.

Şüpheli çantalardan kıyafet çıktı

GAZİANTEP - Gaziantep'te park içerisinde bırakılan 2 adet şüpheli çanta ve 1 adet poşet fünye ile patlatıldı. Çantalardan ve poşetten ise erkek kıyafetleri çıktı.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda bulunan 100 Yıl parkı içerisinde Mağanoğlu Köprüsü yanında bırakılan 2 çanta ve bir poşeti gören vatandaşlar bomba paniği yaşadı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise çantaları ve poşeti şüpheli bulurken, park çevresinde güvenlik tedbiri alarak, şüpheli çantalar nedeniyle Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Bomba imha ekiplerinden yardım istedi.

Gelen ekipler, yaptıkları ön çalışmanın ardından çantaları fünye ile patlattı. İçerisinde erkek kıyafetleri olduğu belirlenen çantalar ve poşet, sahibinin belirlenmesi amacıyla polis merkezine götürüldü.

Şüpheli çantalardan kıyafet çıktı

Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:55 Kaynak: İHA
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