Kağıthane'de şüpheli çantanın içinden el bombası çıktı: Bomba imha uzmanları etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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Kağıthane'de şüpheli çantanın içinden el bombası çıktı: Bomba imha uzmanları etkisiz hale getirdi

06.06.2022 14:27

Kağıthane'de şüpheli çantanın içinden el bombası çıktı: Bomba imha uzmanları etkisiz hale getirdi Çağlayan'da tadilata yapılan bir binanın girişine bırakılan çantadan el bombası çıktı Çağlayan'da tadilat yapılan bir binanın girişindeki şüpheli çanta içerisinde patlayıcıya benzer bir madde...

Kağıthane'de şüpheli çantanın içinden el bombası çıktı: Bomba imha uzmanları etkisiz hale getirdi

Çağlayan'da tadilata yapılan bir binanın girişine bırakılan çantadan el bombası çıktı

İSTANBUL - Çağlayan'da tadilat yapılan bir binanın girişindeki şüpheli çanta içerisinde patlayıcıya benzer bir madde görülmesi üzerine polis alarma geçti. Bomba imha uzmanlarının yaptığı incelemelerde şüpheli çantada el bombası olduğu belirlendi. Etkisiz hale getirilen el bombası, incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Olay, saat 12.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde vatandaşlar, tadilat yapılan bir binanın içerisinde terk edilmiş bir çantada patlayıcıya benzer bir madde olduğunu gördü. Bunun üzerine vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Çantadan el bombası çıktı

Kısa sürede olay yerine gelen ekipleri, binanın girişine güvenlik şeridi çekerken, yolu ise bir süreliğine kapattı. Ardından pasaja giren bomba imha uzmanlarının yaptığını incelemeler sonucunda çantanın içerisinde el bombası olduğu anlaşıldı. Bomba güvenli bir şekilde etkisiz hale getirildikten sonra delil torbasına konularak incelenmek üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili bir kişi ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Vatandaşlar ise olanı biteni meraklı gözlerle izledi. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı olayla ilgili çantayı bırakanı bulmak için çalışma başlattı.

Kağıthane'de şüpheli çantanın içinden el bombası çıktı: Bomba imha uzmanları etkisiz hale getirdi
Kağıthane'de şüpheli çantanın içinden el bombası çıktı: Bomba imha uzmanları etkisiz hale getirdi
Kağıthane'de şüpheli çantanın içinden el bombası çıktı: Bomba imha uzmanları etkisiz hale getirdi
Kağıthane'de şüpheli çantanın içinden el bombası çıktı: Bomba imha uzmanları etkisiz hale getirdi
Kağıthane'de şüpheli çantanın içinden el bombası çıktı: Bomba imha uzmanları etkisiz hale getirdi
Kağıthane'de şüpheli çantanın içinden el bombası çıktı: Bomba imha uzmanları etkisiz hale getirdi
Kağıthane'de şüpheli çantanın içinden el bombası çıktı: Bomba imha uzmanları etkisiz hale getirdi
Kağıthane'de şüpheli çantanın içinden el bombası çıktı: Bomba imha uzmanları etkisiz hale getirdi
Kağıthane'de şüpheli çantanın içinden el bombası çıktı: Bomba imha uzmanları etkisiz hale getirdi
Kağıthane'de şüpheli çantanın içinden el bombası çıktı: Bomba imha uzmanları etkisiz hale getirdi
Kağıthane'de şüpheli çantanın içinden el bombası çıktı: Bomba imha uzmanları etkisiz hale getirdi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kağıthane'de şüpheli çantanın içinden el bombası çıktı: Bomba imha uzmanları etkisiz hale getirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kağıthane'de şüpheli çantanın içinden el bombası çıktı: Bomba imha uzmanları etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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