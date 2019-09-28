Son Dakika Haberleri: Şüpheli çantanın sahibi polis memuru çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Şüpheli çantanın sahibi polis memuru çıktı

1 saat önce

Şüpheli çantanın sahibi polis memuru çıktı Patlatmaya saniyeler kala, sahibi geldiTOKAT - Tokat'ta şüpheli sırt çantası fünye ile patlatılmak üzere iken çantanın sahibi olan polis memuru olay yerine geldi.

Şüpheli çantanın sahibi polis memuru çıktı

Patlatmaya saniyeler kala, sahibi geldi

TOKAT - Tokat'ta şüpheli sırt çantası fünye ile patlatılmak üzere iken çantanın sahibi olan polis memuru olay yerine geldi.

Edinilen bilgiye göre; Gaziosmanpaşa Bulvarında bir otelin karşısında kaldırımda ağacın yanında bulunan sırt çantası polisi alarma geçirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler şerit çekerek çevre güvenliği aldı. Olayı meraklı gözlerle izleyerek cep telefonları ile görüntülemek isteyenler ise adeta bir birleri ile yarıştı. Bomba imha uzmanı sinyal kesici cihaz jammer kurmasının ardından, çanta üzerine fünye yerleştirdi. Vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırılarak, yol trafiğe kapatıldı. Çanta fünye patlatılmak üzere iken polis telsizinden çantanın sahibinin geldiği anons edildi. Çantanın sahibi polis memuru olduğunu söylemesi üzerine bomba imha uzmanı, fünyeyi çanta üzerinden alarak kontrol etti. Polis ekiplerinin incelemenin ardından çanta sahibine teslim etmek üzere polis aracına konuldu. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından güvenlik şeridi kaldırılarak yol trafiğe açıldı. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Şüpheli çantanın sahibi polis memuru çıktı

Gaziosmanpaşa, Polis, Tokat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 06:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Antalya'da çeşitli suçlardan aranan şahsın yakalanma anını, vatandaşlar saniye saniye kaydetti
Avcılar'dan Başakşehir'e şüpheli araç kovalamacası ABD'de eli satırlı bir kadın bir başka kadını rehin almaya çalıştı, o anlar kaydedildi Galatasaray taraftarından polise tezahürat!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 19:32:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şüpheli çantanın sahibi polis memuru çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]