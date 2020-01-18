Şüpheli çocuk ölümlerini araştıran komisyonun çalışma süresi uzatıldı - Son Dakika

Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerini araştırmak için kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresi bir ay uzatıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan TBMM Kararı'na göre, Rabia Naz Vatan bas¸ta Olmak Üzere Şu¨pheli Çocuk O¨lu¨mlerinin Aras¸tırılması ve Bu Konuda Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Aras¸tırması Komisyonunun go¨rev su¨resi, Genel Kurulun 15 Ocak 2020 tarihli 43'u¨ncu¨ birles¸iminde, 26 Ocak 2020'den itibaren 1 ay uzatıldı.