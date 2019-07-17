Son Dakika Haberleri: Şüpheli çocuk ölümlerini araştırmak üzere TBBM'de komisyon kuruldu.
Son Dakika Politika Haber

Şüpheli çocuk ölümlerini araştırmak üzere TBBM'de komisyon kuruldu.

2 saat önce

Şüpheli çocuk ölümlerini araştırmak üzere TBBM'de komisyon kuruldu.

Şüpheli çocuk ölümlerini araştırmak üzere TBBM'de komisyon kuruldu., System.String[]
Şüpheli çocuk ölümlerini araştırmak üzere TBBM'de komisyon kuruldu. - ANKARA
Türkiye Bankalar Birliği, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mahkemede katilin adını duyan babadan sert tepki: Ona 'Uğur' demeyin TBMM çocuk ölümlerinin araştırılmasına karar verdi El Chapo ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı! Davası sırasında ortaya çıkan 14 rahatsız edici gerçek Perinçek: FETÖ'nün siyasi ayağı Ali Babacan'dır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 19:58:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şüpheli çocuk ölümlerini araştırmak üzere TBBM'de komisyon kuruldu.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]