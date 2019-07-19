Şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması için kararlar Resmi Gazete'de
2 saat önce
Rabia Naz Vatan başta olmak üzere, şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına dair kararlar, Resmi Gazete'de yer aldı.
Rabia Naz Vatan başta olmak üzere, şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına dair kararlar, Resmi Gazete'de yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:27
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