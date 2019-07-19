Son Dakika Haberleri: Şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması için kararlar Resmi Gazete'de
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Şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması için kararlar Resmi Gazete'de

2 saat önce

Rabia Naz Vatan başta olmak üzere, şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına dair kararlar, Resmi Gazete'de yer aldı.

Şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması için kararlar Resmi Gazete'de, System.String[]
Rabia Naz Vatan başta olmak üzere, şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına dair kararlar, Resmi Gazete'de yer aldı.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:27 
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