"Şüpheli" diye ihbar edilen çanta, düşüren sahibine ulaştırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Şüpheli' diye ihbar edilen çanta, düşüren sahibine ulaştırıldı - Son Dakika

"Şüpheli" diye ihbar edilen çanta, düşüren sahibine ulaştırıldı

7 saat önce

Kırklareli'nde vatandaşların "şüpheli" diye ihbar ettiği çanta, polis ekiplerince yapılan inceleme sonrası sahibine teslim edildi.

Kırklareli'nde vatandaşların "şüpheli" diye ihbar ettiği çanta, polis ekiplerince yapılan inceleme sonrası sahibine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Karaumurbey Caddesi'nde kaldırım üzerinde şüpheli çanta olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Ekipler, çantanın İpek Dengiz'e ait olduğunu belirledi. Dengiz'e ulaşan polis ekipleri, çantayı sahibine teslim etti.

Çantayı düşürdüğü yerde teslim alan Dengiz, çantasını bebek arabasında taşıdığı sırada düşürmüş olabileceğini belirtti.

Polis ekipleri arayana kadar düşürdüğünü de fark etmediğini söyleyen Dengiz, çantanın kendisine ulaştırıldığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Dengiz, polis ekiplerine teşekkür etti.

Kırklareli, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Nakliyeci kılığına giren hırsızlar yakalandı
Eminönü'nde 55 metrelik tünel kazınca gözaltına alındı Sahte üsteğmen 5 kişiyi dolandırdı İBB iştirakinden alacağı olduğunu söyleyen şahıs, belediye binasının en üst katında intihar girişimde bulundu

Son Dakika Haberleri
00:08 GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika
00:06 Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri - Şeb-i Arus - Son Dakika
00:06 AVM'nin dış cephesine yılbaşı süsü yapılırken vinç devrildi: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
00:05 Suriye çocukların parkta bıçaklı kavgası: 1 yaralı - Son Dakika
00:05 Ayağına metal parçası düşen işçinin parmağı koptu - Son Dakika
22:05 Son Dakika: Dışişleri'nden ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Gerekli tedbirler alınacak - Son Dakika
21:25 Pansiyonda kalan çok sayıda lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 00:13:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Şüpheli" diye ihbar edilen çanta, düşüren sahibine ulaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]