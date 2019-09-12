Son Dakika Haberleri: Şüpheli görülerek fünye ile patlatılan düdüklü tencereden tereyağı çıktı
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Şüpheli görülerek fünye ile patlatılan düdüklü tencereden tereyağı çıktı

1 saat önce

Şüpheli görülerek fünye ile patlatılan düdüklü tencereden tereyağı çıktıİZMİR'in Konak ilçesindaki Mithatpaşa Caddesi'nde, bir otobüs durağına bırakılan düdüklü tencere panik yarattı.

Şüpheli görülerek fünye ile patlatılan düdüklü tencereden tereyağı çıktı

İZMİR'in Konak ilçesindaki Mithatpaşa Caddesi'nde, bir otobüs durağına bırakılan düdüklü tencere panik yarattı. Mithatpaşa Caddesi'nin bir bölümü yaklaşık bir saat araç trafiğine kapatılırken, bomba imha uzmanlarının çevresine 4 araç lastiği koyup, fünyeyle patlattıkları düdüklü tencerenin içinden, tereyağı çıktı. Patlama esnasında çıkan ses de korku yarattı.

Mithatpaşa Caddesi Susuzdede Parkı yakınlarındaki bir otobüs durağında, sahipsiz bir düdüklü tencere olduğunu gören çevredekiler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerinin yaptıkları incelemenin ardından, bomba imha uzmanı çağrıldı. Ekipler, etrafına 4 otomobil lastiği dizdikleri düdüklü tencereyi fünye ile patlattı. Tencerenin içinden, tereyağı çıkarken, patlama sırasında çıkan yüksek ses, çevrede paniğe sebep oldu.

Düdüklü tencerinin bulunduğu yerde çevre güvenliği alan polisler, caddedeki meraklı kalabalığı uzaklaştırmakta güçlük çekti. Ayrıca, Mithatpaşa Caddesi'nin bir bölümü de, yaklaşık bir saat boyunca araç trafiğine kapatıldı. Bu nedenle, hem caddede hem de Mustafa Kemalpaşa Sahil Bulvarı'ndaki araç trafiğinde yoğunluklar yaşandı.

Bazı vatandaşlar ise patlatılan düdüklü tencerenin yakınına giderek, fotoğraf çekti.

Şüpheli görülerek fünye ile patlatılan düdüklü tencereden tereyağı çıktı

Konak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 06:40 Kaynak: DHA
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