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Şüpheli hareketlerde bulunan şahsın üzerinde tabanca bulundu - Son Dakika

Şüpheli hareketlerde bulunan şahsın üzerinde tabanca bulundu

25.01.2022 14:26
Şüpheli hareketlerde bulunan şahsın üzerinde tabanca bulundu

Antalya'nın Kaş ilçesinde jandarmanın devriye faaliyetinde şüpheli hareketlerde bulunan kişinin üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ile 3 adet 9 minimetre çapında tabanca fişeği ele geçirildi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde jandarmanın devriye faaliyetinde şüpheli hareketlerde bulunan kişinin üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ile 3 adet 9 minimetre çapında tabanca fişeği ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İslamlar Mahallesinde bugün devriye faaliyeti icra edildi. devriye faaliyeti esnasında M.Ş.A. isimli şahsın şüpheli hareketlerde bulunması üzerine yapılan kaba üst aramasında; 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ile 3 adet 9 minimetre çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak Nöbetçi Cumhuriyet savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda adli işlemlere başlandığı bildirildi. - ANTALYA

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Ruhsatsız Silah, Hisarcık, Antalya, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şüpheli hareketlerde bulunan şahsın üzerinde tabanca bulundu - Son Dakika


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