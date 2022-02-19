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Şüpheli hareketleri aranan şahsı ele verdi - Son Dakika

Şüpheli hareketleri aranan şahsı ele verdi

19.02.2022 10:33
Şüpheli hareketleri aranan şahsı ele verdi

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma tarafından yapılan devriye sırası şüpheli hareketlerden bulunan bir kişinin yapılan kimlik sorgusunda 3 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma tarafından yapılan devriye sırası şüpheli hareketlerden bulunan bir kişinin yapılan kimlik sorgusunda 3 ayrı suçtan arandığı tespit edildi. Şüpheli şahıs Jandarma tarafından gözaltına alındı.

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Mersindere Mahallesinde dün akşam saat 19.00 sıralarında jandarma tarafından icra edilen devriye esnasında şüpheli hareketler sergileyen M.K. (49/E) isimli şahsın yapılan kimlik sorgusunda Kemalpaşa Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan, Akhisar İlamat ve İnfaz Bürosunun 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan ve yine Akhisar İlamat ve İnfaz Bürosunun 'İş Yeri Dokunulmazlığını İhlal Etme' suçlarından arama kayıtlarının olduğu tespit edilerek yakalandı. Salihli Nöbetçi Cumhuriyet Savcısından alınan talimat doğrultusunda M.K. isimli şahıs gözaltına alınırken, şahsın jandarmadaki işlemlerinin ardından Salihli Adliyesine sevk edileceği öğrenildi. - MANİSA

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Jandarma, Salihli, Manisa, İcra, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şüpheli hareketleri aranan şahsı ele verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şüpheli hareketleri aranan şahsı ele verdi - Son Dakika
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