Şüpheli hareketleri ele verdi - Son Dakika
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Şüpheli hareketleri ele verdi

04.03.2022 12:08
Şüpheli hareketleri ele verdi

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Beyköy Beldesinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimde şüpheli hareketler sergileyen şahsın üzerinden kurusıkıdan geçme ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Beyköy Beldesinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimde şüpheli hareketler sergileyen şahsın üzerinden kurusıkıdan geçme ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Merkez Beyköy Beldesi'nde Jandarma ekipleri tarafından yapılan önleyici hizmet devriyesi esnasında şüpheli hareketler sergileyen H.Y. isimli şahsın üst araması yapıldı. Aramasında 1 adet kurusıkıdan geçme 9 mm ruhsatsız tabanca ve 3 adet 7.65 mm çapındaki tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - DÜZCE

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Ruhsatsız Silah, Jandarma, Düzce, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şüpheli hareketleri ele verdi - Son Dakika


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