Üye Girişi
Şüpheli kadın polisi harekete geçirdi - Son Dakika

Şüpheli kadın polisi harekete geçirdi

09.02.2022 15:25
Şüpheli kadın polisi harekete geçirdi

Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu önüne gelerek şüpheli hareketlerde bulunan kadın, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu önüne gelerek şüpheli hareketlerde bulunan kadın, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Varlık Mahallesi'nde bulunan Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu önüne gelen genç bir kadının durumundan şüphelenen cezaevi görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus polis ekipleri ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polis ekipleri, R.D., isimli genç kadını inceledi. Kimlik kontrolleri yapılan kadının, zihinsel engelli olduğu ortaya çıktı. Her hangi bir olumsuzluğu bulunmayan genç kadın, olay yerine çağrılan yakınlarına teslim edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Şüpheli kadın polisi harekete geçirdi

YORUMLAR
500

Açık Ceza İnfaz Kurumu, Adıyaman, Cezaevi, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şüpheli kadın polisi harekete geçirdi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:54 Yenilgi sonrası Fenerbahçe'de fatura 3 yıldız futbolcuya çıktı
15:49 Kemal Kılıçdaroğlu: Sevgili halkım, saat 22.00'de sizi evime davet ediyorum
15:44 Birbirlerine çok yakıştırılıyorlardı! Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı'dan kötü haber
15:44 Yarı çıplak kadın garsonlar ortalığı karıştırdı! Belediye şikayet üzerine restoranı kapattı
15:35 Oğlum dizisinin konusu nedir? Kaan'ın başına neler geliyor?
15:17 İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 100 zam mı geliyor? Başındaki isim yanıtladı: Oranı minimumda tutacağız!
15:11 Böbreğini vererek yaşattığı sevgilisi, hayata döner dönmez mutluluğu başka kadınlarda aradı!
15:07 Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Asya'yı nasıl bir sürpriz bekliyor
15:04 Dünyanın ayrı düşünemediği çift, daha fazla ayrı kalamadı: Hande Erçel ve Kerem Bürsin yine beraber!
15:01 Falyalı cinayetinin ilk polis raporu: 31 el ateş edildi, otopsi bugün! Şüpheli 2 gün tedbiren tutuklu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 16:02:57. #1.11#
SON DAKİKA: Şüpheli kadın polisi harekete geçirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement