Şüpheli kamyonetten nargile tütünü çıktı - Son Dakika

Bir istihbaratı değerlendiren Kuşadası polisi, durdukları kamyonette yaptıkları aramada çok sayıda bandrolsüz nargile tütünü ele geçirdi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri gelen istihbarat doğrultusunda, Kuştur polis noktasında 09 AE... plakalı kapalı kasa kamyoneti durdurdu. Araç sürücüsü H.G., kelepçe ile zapt edildikten sonra kamyonette arama yapıldı. Yapılan aramada 40 koli 250 gramlık 1440 adet bandrosüz nargile tütünü ele geçirildi. Şüpheli gerekli işlemlerin yapılması için karakola götürüldü. - AYDIN