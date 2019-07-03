Şüpheli kamyonetten uyuşturucu ve ruhsatsız silah çıktı
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AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin şüphe üzerinde durdurdukları kamyonetin içerisinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 08:32 Kaynak: İHA
AYDIN (İHA) – Aydın
'ın Didim
ilçesinde, polis ekiplerinin şüphe üzerinde durdurdukları kamyonetin içerisinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde şüphe üzerine durdurulan bir kamyonet içerisinde yapılan aramada 1 adet Gong olarak tabir edilen düzenek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 9 adet fişek, 42 gram kristal uyuşturucu olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Araç
içerisinde yakalanan E.T, E.G ve Ö.A. isimli şüpheliler ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - AYDIN
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