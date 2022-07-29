Kaçarken sığındığı mobilya atölyesinde tabancayla vurularak öldürüldü (2)

Bursa 'nın İnegöl ilçesinde bugün meydana gelen olayda tabancayla öldürülen Hasan Çetin 'in katil zanlısı olarak aranan kayınbiraderi Mahsun K. (40) polis tarafından yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü 'nde ifadesi alınan Mahsun K.'nin verdiği ifadesinde, eniştesi olan Hasan Çetin'i ablasını dövdüğü için öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Sorgulaması devam eden Mahsun K., 'Kasten adam öldürmek' suçundan adliyeye çıkartılacak.

Kaynak: DHA

Hasan Çetin, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

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