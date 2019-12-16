Şüpheli kovalayan polisler kaza yaptı: 2'si polis, 3 yaralı - Son Dakika

KIRIKKALE'de, 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobili takip eden trafik polisleri, kaza geçirdi. Ekip otomobilinin, karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpıştığı kazada, 2'si polis, 3 kişi yaralandı.

Kırıkkale- Kayseri karayolu üzerinde, gece saatlerinde uygulama yapan trafik polisleri Kadir Erdem ve Mücahit Kanca, sahte plakalı olduğu belirtilen bir otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan kimliği belirsiz sürücü, otomobille Kayseri yönünde kaçmaya başladı. Trafik polisleri de 71 A 5444 plakalı ekip otomobiliyle aracı takip etmeye başladı. Şüpheliyi yaklaşık 30 dakika takip eden polislerin bulunduğu otomobil, karşı şeritten Kırıkkale yönünde giden Adem Göçmen yönetimindeki 35 AH 9432 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada trafik polisleri Erdem ve Kanca ile otomobilin sürücüsü Göçmen yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polislerin, kovaladığı sahte plakalı otomobil ise kayıplara karıştı. Olay hakkında soruşturma başlatan polis, sahte plakalı otomobille kaçan sürücüyü arıyor.