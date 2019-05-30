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Şüpheli, kurye gibi davranan polislerden kaçamadı

1 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dolandırıcıların telefonda kendilerini savcı olarak tanıttığı kadından para almaya gelen zanlı, dikkati çekmemek için kurye gibi davranan polislerce gözaltına alındı.

Şüpheli, kurye gibi davranan polislerden kaçamadı, System.String[]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde dolandırıcıların telefonda kendilerini savcı olarak tanıttığı kadından para almaya gelen zanlı, dikkati çekmemek için kurye gibi davranan polislerce gözaltına alındı.
Polise başvuran 72 yaşındaki Y.T, telefonla arayan ve kendisini savcı olarak tanıtan kişilerin, kimlik bilgilerinin terör örgütü tarafından ele geçirildiğini söyleyerek bankadaki 150 bin lirasını istediklerini söyledi.
Bunun üzerine çalışma başlatan emniyet ekipleri, dikkati çekmemek için Y.T'nin Tepe Mahallesi'ndeki evinin çevresinde kargo ve pizzacı kuryesi gibi beklemeye başladı.
Y.T'den parayı almaya gelen ve kendisini polis olarak tanıtan H.A. (21), kurye gibi davranan polislerce yakalandı.
H.A'nın, telefon dolandırıcılarının Ege ve Akdeniz bölgesinde dolandırdığı mağdurlardan para alan kişi olduğu öne sürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:33 Kaynak: AA
Marmaris, Muğla, Güncel
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