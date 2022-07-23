Şüpheli maddeyi saklamaya çalışırken Güven Timleri'ne yakalandılar - Son Dakika
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Şüpheli maddeyi saklamaya çalışırken Güven Timleri'ne yakalandılar

23.07.2022 10:13
Şüpheli maddeyi saklamaya çalışırken Güven Timleri'ne yakalandılar

Kayseri'de denetim yapan Güven Timleri'ni görünce üzerindeki şüpheli maddeyi saklamaya çalışan 2 kişi, ekiplerden kaçamadı.

Kayseri'de denetim yapan Güven Timleri'ni görünce üzerindeki şüpheli maddeyi saklamaya çalışan 2 kişi, ekiplerden kaçamadı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri Talas ilçesinde denetim yaptı. Denetimlerde durumundan şüphelendikleri A.K. ve B.C.'yi sorgulamak isteyen ekipler, şahısların yanlarına gelirken metruk bir bina bahçesine folyoya sarılı şüpheli madde attığını gördü.

Uyuşturucu olduğu değerlendirilen 7.48 gram madde ekipler tarafından muhafaza altına alınırken, A.K. ve B.C. de işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. - KAYSERİ

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Güven timlerinin denetimleri sürüyor Güven timlerinin denetimleri sürüyor Aranan 15 şahıs yakalandı Aranan 15 şahıs yakalandı
Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güven Timleri, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şüpheli maddeyi saklamaya çalışırken Güven Timleri'ne yakalandılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şüpheli maddeyi saklamaya çalışırken Güven Timleri'ne yakalandılar - Son Dakika
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