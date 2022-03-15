Şüpheli motosiklet çalıntı çıktı - Son Dakika

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu sepetli motosiklet çalıntı çıktı. Şüpheli sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Zafer Mahallesi'nde Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri saha çalışması yaptığı esnada seyir halindeki, sepetinde yaklaşık 200 kilogram demir bulunan 45 LM 835 plakalı sepetli motosikletten şüphelendi. Ekipler tarafından durdurulan sepetli motosikletin yapılan sorgusunda çalıntı olduğu tespit edilirken, sürücüsü Y.Ş. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. - MANİSA