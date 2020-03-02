Şüpheli motosiklet paniğe neden oldu - Son Dakika
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Şüpheli motosiklet paniğe neden oldu

6 saat önce

Gaziantep'te yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu bir cadde ortasında park edilen şüpheli motosiklet paniğe neden oldu.

Şüpheli motosiklet paniğe neden oldu, System.String[]

Gaziantep'te yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu bir cadde ortasında park edilen şüpheli motosiklet paniğe neden oldu. Bomba uzmanı köpek ile arama yapılan motosiklet, çekici yardımıyla cadde üzerinden kaldırıldı.


Olay, Gaziantep'te trafiğin yoğun olduğu Muammer Aksoy Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafiğin yoğun olduğu cadde üzerindeki refüjde şüpheli bir motosikletin bulunduğu bilgisi alındı. Alınan ihbarın ardından Muammer Aksoy Bulvarı'na çok sayıda polis ekibi ile bomba uzmanı köpek sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, motosikletin etrafını güvenlik şeridiyle sardıktan sonra caddeyi de tamamen trafiğe kapattı. Daha sonra, bomba uzmanı hassas burunlu köpekle çalışma yapıldı. Ekiplerin ve hassas burunlu köpeğin çalışması sonucu motosiklette şüpheli bir durumun olmadığı anlaşıldı. Motosikleti bırakan şahıs da kısa sürede ortaya çıktı.Şüpheli motosikletin sahibinin ortaya çıkmasının ardından yaya ve araç trafiğine kapatılan cadde tekrar açıldı.


Motosiklete çekici yardımıyla otoparka kaldırılırken, sürücüsüne ise cezai işlem uygulandı. - GAZİANTEP

Motosiklet, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:21 Kaynak: İHA
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