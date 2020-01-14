Şüpheli ölüm - Son Dakika
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Şüpheli ölüm

6 saat önce

Adıyaman'da bir kişi evinin odunluğunda ölü bulundu.

Adıyaman'da bir kişi evinin odunluğunda ölü bulundu.

Siteler Mahallesi'nde evinin bahçesindeki odunlukta yaşadığı öğrenilen M.K'yı hareketsiz gören yakınları durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen M.K'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli ölüm

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:32 Kaynak: AA
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