Şüpheli ölüm - Son Dakika

Şüpheli ölüm
6 saat önce
Adıyaman'da bir kişi evinin odunluğunda ölü bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:32 Kaynak: AA
Adıyaman'da bir kişi evinin odunluğunda ölü bulundu.
Siteler Mahallesi'nde evinin bahçesindeki odunlukta yaşadığı öğrenilen M.K'yı hareketsiz gören yakınları durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen M.K'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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