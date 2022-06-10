Edinilen bilgiye göre, Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü , il merkezimizde Mart ayında meydana gelen şüpheli ölüm olayıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmaları ve otopsi raporu sonucu olayın cinayet olabileceği değerlendirildi. Tahkikatın derinleştirilmesiyle kamera kayıtları tek tek izlendi ve tanık beyanları alındı. Akabinde maktül ile son görüşen kişilerin tespit edilerek soruşturmanın derinleştirilmesiyle zanlının O.G. olduğu tespit edildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şüpheli ölüm cinayet çıktı, zanlı yakalandı - Son Dakika

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