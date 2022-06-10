Şüpheli ölüm cinayet çıktı, zanlı yakalandı
ELAZIĞ Elazığ'da Cinayet Büro Amirliği'nin titiz çalışması sonucu şüpheli ölüm, cinayet çıktı. Kimliği tespit edilen cinayet zanlısı, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, il merkezimizde Mart ayında meydana gelen şüpheli ölüm olayıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmaları ve otopsi raporu sonucu olayın cinayet olabileceği değerlendirildi. Tahkikatın derinleştirilmesiyle kamera kayıtları tek tek izlendi ve tanık beyanları alındı. Akabinde maktül ile son görüşen kişilerin tespit edilerek soruşturmanın derinleştirilmesiyle zanlının O.G. olduğu tespit edildi.
Şüpheli, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan şüpheli 'Kasten Adam Öldürme, Yağma ve Evden Hırsızlık' suçlarından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Şüpheli ölüm cinayet çıktı, zanlı yakalandı - Son Dakika