Son Dakika Haberleri: Şüpheli ölüm sonrası uyuşturucu ve sahte içki operasyonu
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Şüpheli ölüm sonrası uyuşturucu ve sahte içki operasyonu

7 saat önce

Aydın'ın Köşk ilçesinde fenalaşarak hayatını kaybeden bir kişinin ölümünün şüpheli bulunması sonrası düzenlenen uyuşturucu ve sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde fenalaşarak hayatını kaybeden bir kişinin ölümünün şüpheli bulunması sonrası düzenlenen uyuşturucu ve sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Soğukkuyu Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Bozkurt (28), fenalaşınca 112 Acil Sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu.

Bozkurt, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine sevk edilirken yolda müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bozkurt'un cesedi, otopsi yapılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Ölümün şüpheli bulunması üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bozkurt'un arkadaşları İ.E, A.N, B.A, M.A'nın ifadesine başvurdu.

Şüphelilerin, Bozkurt'la birlikte alkol ve uyuşturucu aldıklarını belirtmesi üzerine ekipler Ilıcabaşı Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon yaptı.

Bu kişilere uyuşturucu verdikleri iddia edilen A.A ve M.A, gözaltına alındı. Adresteki aramada 105 uyuşturucu hap ile 180 litre sahte alkol ele geçirildi.

Ekipler, Bozkurt'un sahte alkol veya uyuşturucudan öldüğü ihtimali üzerinde duruyor.

Şüpheli ölüm sonrası uyuşturucu ve sahte içki operasyonu

Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:49 Kaynak: AA
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