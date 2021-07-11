Son dakika: Şüpheli ölüm üzerine gözaltına alınan 7 kişiden 5'i adliyeye çıkartıldı - Son Dakika

Şüpheli ölüm üzerine gözaltına alınan 7 kişiden 5'i adliyeye çıkartıldı

KÜTAHYA - Kütahya Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde bir kişinin ölü bulunmasıyla ilgili 5 şüpheli adliyeye çıkartıldı.

Kütahya Şehirlerarası Otogarda yerde hareketsiz olarak bulunduktan sonra öldüğü tespit edilen Süleyman Erdal Kara'nınşüpheli ölümü üzerine başlatılan çalışma sonucunda gözaltına alınan 7 kişiden 5'i adliyeye çıkartıldı.

Olayla ilgili çevredeki güvenlik kameraları incelenmiş ve yapılan otopsi sonucu Kara'nın darp edildiğinin belirlenmesi üzerine il emniyet müdürlüğünce yapılan çalışma sonucu 7 kişi gözaltına alınmıştı.

Kara'nın şüpheli ölümü üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.