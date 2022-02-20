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Şüpheli ölümle ilgili 4 kişi adliyede - Son Dakika

Şüpheli ölümle ilgili 4 kişi adliyede

20.02.2022 12:07
Şüpheli ölümle ilgili 4 kişi adliyede

Samsun'da zihinsel engelli bir kadının şüpheli ölümü ile ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Samsun'da zihinsel engelli bir kadının şüpheli ölümü ile ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Alaçam ilçesine 35 kilometre mesafede bulunan Kalukkaraçukur Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zihinsel engelli Hüsne Ersoy (62), evde ölmüş halde bulundu. Yapılan ilk incelemede kadının kafasından darbe aldığı belirlendi. Jandarma olayla ilgili yaşlı kadının yeğenleri A.T. (14) ve E.T. (16) adlı kız kardeşleri gözaltına aldı. Çocukların ifadelerini alan jandarma ekipleri daha sonra çocukların annesi G.T. ve babası R.T.'yi de gözaltına aldı. Bugün Alaçam Adliyesine sevk edilen A.T. (14), E.T. (16) ve anneleri G.T. savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı. Baba R.T. ise mahkemeye sevk edildi. - SAMSUN

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Jandarma, Engelli, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şüpheli ölümle ilgili 4 kişi adliyede - Son Dakika


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