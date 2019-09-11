Son Dakika Haberleri: Şüpheli otomobilde 361 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi
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Şüpheli otomobilde 361 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

1 saat önce

ADANA'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 361 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Şüpheli otomobilde 361 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi, System.String[]
ADANA'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 361 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında şüphelendikleri otomobili durdurdu. Ekipler yaptıkları aramada aracın bagajında 361 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirdi. Otomobilde bulunan H.K. ve M.M. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Tarsus, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:10 Kaynak: DHA
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