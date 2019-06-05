Şüpheli otomobilde döner bıçağı ve tabanca ele geçirildi
1 saat önce
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durumundan şüphelenilerek incelenen otomobilde döner bıçağı ve tabanca ele geçirildi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:59 Kaynak: İHA
ekipleri tarafından durumundan şüphelenilerek incelenen otomobilde döner bıçağı ve tabanca ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Karadağ
Ormanlık alan içerisinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri durumundan şüphelendiği bir otomobili aradı. Otomobilde yapılan incelemede 1 adet kuru sıkıda gerçek silaha çevrilmiş tabanca, 1 adet muşta, 1 adet bıçak ve 1 adet döner bıçağı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken konuyla alakalı olarak otomobil içerisinde bulunan M.A., ile A.A., isimli iki kişi sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Muğla'ya 3 saatte 30 bin araç giriş yapınca jandarma yolu kapatmak zorunda kaldı
Siirt'te akılalmaz kaza! Uçuruma giden otomobilden son anda atladı
Otobüsün çarptığı adam bariyerlerde sıkıştı
Antalya'da görülmemiş eziyet: Caretta carettaya taşla vurup, üzerine bindiler