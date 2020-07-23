Şüpheli otomobilde 'sahte para' ve 'uyuşturucu' ele geçirildi: 3 gözaltı - Son Dakika

Şüpheli otomobilde 'sahte para' ve 'uyuşturucu' ele geçirildi: 3 gözaltı

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile sahte ehliyet ve sahte para ele geçirildi.

Şüpheli otomobilde 'sahte para' ve 'uyuşturucu' ele geçirildi: 3 gözaltı, System.String[]

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile sahte ehliyet ve sahte para ele geçirildi. Otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.

Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe girişinde girişinde yaptıkları uygulamada şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ile sahte ehliyet ve sahte para ele geçirildi. Otomobilde bulunan E.D., T.K. ve C.Ç. isimli şüpheliler ise gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


Milas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 12:35 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şüpheli otomobilde 'sahte para' ve 'uyuşturucu' ele geçirildi: 3 gözaltı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Filistinli genç, koronavirüs tedavisi gören annesini görmek için her gece pencereye tırmandı ABD'den Türkiye'ye küstah çağrı: Meis Adası yakınlarında tüm eylem planlarını iptal edin Merve Boluğur, Instagram'da yüzünü gizlediği sevgilisiyle el ele görüntülendi Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı Bakan Koca'dan vatandaşlara Kurban Bayramı uyarısı: Toplu bayramlaşma yapılmamalı, ziyaretler sınırlı tutulmalı Seyyar satıcıyı darp eden zabıta memurları hakkında soruşturma başlatıldı Fenerbahçe, UEFA'dan neden ceza aldıklarını tek tek anlattı Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili üzerinde çalışılan 4 senaryoyu paylaştı 31 Ağustos'ta okullar açılacak mı? Bakan Selçuk merak edilen soruya yanıt verdi Kıskançlık krizine giren koca, 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü İzmir'de jiletle sakal tıraşı ve makyaj yasağı kaldırıldı 21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı Fransa bu görüntüleri konuşuyor! İki çocuk ölümden böyle kaçtı
Kocaeli'de kamyonla çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti Kocaeli'de kamyonla çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti         
20:01
A Milli Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Bayram Bektaş görevini bıraktı A Milli Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Bayram Bektaş görevini bıraktı         
19:21
Ermenistan'ı korku sardı: Türkiye'nin askeri müdahalede bulunmasından endişe ediyoruz Ermenistan'ı korku sardı: Türkiye'nin askeri müdahalede bulunmasından endişe ediyoruz         
18:13
Maskeden ceza kesilen gencin arkadaşı muhabire sordu: Zeki Müren de bizi görecek mi? Maskeden ceza kesilen gencin arkadaşı muhabire sordu: Zeki Müren de bizi görecek mi?         
17:52
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Muharrem İnce'ye Ayasofya daveti Diyanet İşleri Başkanı'ndan Muharrem İnce'ye Ayasofya daveti         
17:46
Kaldırımda babasını beklerken fenalaşan 14 yaşındaki genç, hayatını kaybetti Kaldırımda babasını beklerken fenalaşan 14 yaşındaki genç, hayatını kaybetti         
17:35
Kuyudaki su tahliye motorunu kontrol etmek isteyen talihsiz vatandaş feci şekilde can verdi Kuyudaki su tahliye motorunu kontrol etmek isteyen talihsiz vatandaş feci şekilde can verdi         
16:25
'Arda Turan'lı yorum Berkay'ı çıldırttı! Takipçisine küfürlü cevap verdi 'Arda Turan'lı yorum Berkay'ı çıldırttı! Takipçisine küfürlü cevap verdi         
16:10
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı         
16:04
Bahçeli'den HDP'li vekil için zehir zemberek sözler: O alçağın vekilliği düşürülmeli Bahçeli'den HDP'li vekil için zehir zemberek sözler: O alçağın vekilliği düşürülmeli         
15:43
Trabzon'da koronavirüs vakaları hızla yükseliyor! Denetimler sıklaştı Trabzon'da koronavirüs vakaları hızla yükseliyor! Denetimler sıklaştı         
15:19
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu         
15:09
Aydınlı vatandaş, ürettiği ejder meyvelerinin tanesini 15 ile 25 TL arasında satıyor Aydınlı vatandaş, ürettiği ejder meyvelerinin tanesini 15 ile 25 TL arasında satıyor         
15:04
Vahşetin sebebi ortaya çıktı! Katil zanlısı, Ebru Tenk'i eşiyle görüştüğü için öldürmüş Vahşetin sebebi ortaya çıktı! Katil zanlısı, Ebru Tenk'i eşiyle görüştüğü için öldürmüş         
15:01
Pınar'ı katleden cani, Pınar'ı katleden cani, "İki pet şişe benzini neden aldın?" sorusuyla köşeye sıkışıp her şeyi itiraf etti         
14:19
Ilısu Barajı'ndan ekonomiye 2 ayda 200 milyon liralık katkı Ilısu Barajı'ndan ekonomiye 2 ayda 200 milyon liralık katkı         
13:27
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez         
12:49
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor         
12:05
Üzerine yıldırım düşen 16 yaşındaki futbolcu Ivan Zaborsky, yeşil sahalara geri döndü Üzerine yıldırım düşen 16 yaşındaki futbolcu Ivan Zaborsky, yeşil sahalara geri döndü         
11:52
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi         
11:40
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti         
11:34
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi         
11:06
Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi         
10:18
Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la yeniden anlaşma sağladı Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la yeniden anlaşma sağladı         
10:11
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü         
09:43
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu 13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu         
09:33
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler         
09:29
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti         
09:20
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası         
08:53
CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı         
07:39
Pınar'ın öldürülmesinin ardından herkesin merak ettiği 17 yaşındaki kayıp Damla, sosyal medya hesabından mesaj paylaştı Pınar'ın öldürülmesinin ardından herkesin merak ettiği 17 yaşındaki kayıp Damla, sosyal medya hesabından mesaj paylaştı         
03:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2020 01:02:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şüpheli otomobilde 'sahte para' ve 'uyuşturucu' ele geçirildi: 3 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei