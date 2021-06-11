Üye Girişi
Şüpheli otomobilde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Şüpheli otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

11.06.2021 13:12
Şüpheli otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

Adıyaman'da, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramalarda bonzai maddesi ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramalarda bonzai maddesi ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilen bir otomobil durdurularak arandı. Otomobilde yapılan aramalarda 5 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Bonzai maddesi muhafaza altına alınırken, konuyla ilgili olarak otomobilde bulunan S.K., T.G. ve Y.M. isimli şahıslar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Şüpheli otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Otomobil, Adıyaman, Bonzai, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şüpheli otomobilde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Devlet desteği ile çiftlik kurdu, 30 koyununu şimdi 300 yaptı! 15:18 Devlet desteği ile çiftlik kurdu, 30 koyununu şimdi 300 yaptı! Aynı odada kaldığı erkek arkadaşının serbest kalmasına acılı baba isyan etti! Genç hemşirenin sır ölümü 15:00 Aynı odada kaldığı erkek arkadaşının serbest kalmasına acılı baba isyan etti! Genç hemşirenin sır ölümü Türkiye'de 7'nci kez insan yüzlü örümcek ortaya çıktı 14:52 Türkiye'de 7'nci kez insan yüzlü örümcek ortaya çıktı
Hayvansever kadının kedilerini öldürüp penceresine asmışlardı! Bu kez evlerinin kapısına mermi astılar 14:42 Hayvansever kadının kedilerini öldürüp penceresine asmışlardı! Bu kez evlerinin kapısına mermi astılar Beşiktaş ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor! Dünyaca ünlü yıldız Arturo Vidal geliyor 14:36 Beşiktaş ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor! Dünyaca ünlü yıldız Arturo Vidal geliyor Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı 14:21 Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Çiçek: Siyasetçilerin araçlarına para konulduğu iddiasını görmezden gelebilir misiniz? 13:38 Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Çiçek: Siyasetçilerin araçlarına para konulduğu iddiasını görmezden gelebilir misiniz? Miras kalan tarla kabus getirdi! Köy halkını yasa boğan kazada 4 kişi öldü 13:27 Miras kalan tarla kabus getirdi! Köy halkını yasa boğan kazada 4 kişi öldü

Son Dakika Haberleri
15:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım'a duygusal mesaj: Allah yardımcınız olsun evlatlarım
15:10 Türkiye'den iki futbolcu EURO 2020'de izlenmesi gereken 20 genç listesinde yer aldı
14:52 Gizli kamera yerleştiren sapığa 6 yıl hapis! Kadın çalışanlarını ve müşterilerini izliyormuş
14:47 Popüler sitelere siber saldırı: 26 milyondan fazla kullanıcının bilgileri çalındı
14:44 Buse Varol deniz sezonunu açtı! Peş peşe mayolu pozlarla göz doldurdu
14:42 Hayvansever kadının kedilerini öldürüp penceresine asmışlardı! Bu kez evlerinin kapısına mermi astılar
14:35 Beşiktaş ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor! Dünyaca ünlü yıldız Arturo Vidal geliyor
14:20 Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı
14:19 Anadolu Efes'te forma giyen Sertaç Şanlı, Barcelona'ya transfer oldu
14:05 Galatasaray'dan taraftarları heyecanlandıran hareket! Resmi hesap Hakan Çalhanoğlu'nu paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım'a duygusal mesaj: Allah yardımcınız olsun evlatlarım Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım'a duygusal mesaj: Allah yardımcınız olsun evlatlarım         
15:25
Türkiye'den iki futbolcu EURO 2020'de izlenmesi gereken 20 genç listesinde yer aldı Türkiye'den iki futbolcu EURO 2020'de izlenmesi gereken 20 genç listesinde yer aldı         
15:10
Gizli kamera yerleştiren sapığa 6 yıl hapis! Kadın çalışanlarını ve müşterilerini izliyormuş Gizli kamera yerleştiren sapığa 6 yıl hapis! Kadın çalışanlarını ve müşterilerini izliyormuş         
14:52
Buse Varol deniz sezonunu açtı! Peş peşe mayolu pozlarla göz doldurdu Buse Varol deniz sezonunu açtı! Peş peşe mayolu pozlarla göz doldurdu         
14:44
2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılanacak! Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinde ilk faz tamamlandı! 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılanacak! Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinde ilk faz tamamlandı!         
14:39
Feride, Cana'nın saçlarına yapıştı! Camdaki Kız fanları sosyal medyada gündem yarattı Feride, Cana'nın saçlarına yapıştı! Camdaki Kız fanları sosyal medyada gündem yarattı         
14:24
Mahalleli linç ediyordu polis kurtardı! Çatıya çıkıp sağa sola ateş açan kişi ortalığı karıştırdı Mahalleli linç ediyordu polis kurtardı! Çatıya çıkıp sağa sola ateş açan kişi ortalığı karıştırdı         
14:15
Mustafa Sandal ve Kıraç'ın marşları beğenilmeyince, Fevzi orgun başına geçti Mustafa Sandal ve Kıraç'ın marşları beğenilmeyince, Fevzi orgun başına geçti         
13:37
35 kez maske cezası yemiş! Vatandaş, astığı yazıyla hayrete düşürdü 35 kez maske cezası yemiş! Vatandaş, astığı yazıyla hayrete düşürdü         
13:25
Peker'in videolarında ismi geçiyordu! Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı Peker'in videolarında ismi geçiyordu! Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı         
13:24
Eser Yenenler, photoshop yapıp kaslı karesini paylaşan eşine sitem etti: İnsanların ağzına sakız oldum Eser Yenenler, photoshop yapıp kaslı karesini paylaşan eşine sitem etti: İnsanların ağzına sakız oldum         
13:23
Deniz Gezmiş'in bilinmeyen bir fotoğrafı daha ortaya çıktı Deniz Gezmiş'in bilinmeyen bir fotoğrafı daha ortaya çıktı         
11:25
Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı         
11:18
Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek         
09:41
Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş         
07:45
Sermiyan Midyat'tan Sermiyan Midyat'tan "Kanal İstanbul" göndermeli olay Sedat Peker videosu: Vallahi yenileceğiz         
22:01
Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti         
21:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2021 15:30:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şüpheli otomobilde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement