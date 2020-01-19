Şüpheli otomobilden silah ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şüpheli otomobilden silah ele geçirildi - Son Dakika

Şüpheli otomobilden silah ele geçirildi

6 saat önce

Adıyaman'da, yunus polis ekiplerinin durumundan şüphelenilerek durdurduğu otomobilden tabanca ele geçirildi.

Şüpheli otomobilden silah ele geçirildi, System.String[]

Adıyaman'da, yunus polis ekiplerinin durumundan şüphelenilerek durdurduğu otomobilden tabanca ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde devriye görevi yapan Yunus polis ekipleri durumundan şüphelendiği F.S., isimli kişinin kullandığı otomobili durdurdu. Polis ekiplerince otomobil içerisinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 16 adet mermi ele geçirildi. Mermi ve silahlara el konulurken F.S., isimli kişi hakkında da işlem yapıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kayınbiraderinin eşiyle ilişkisi olduğunu öne süren kayınpeder, damadını öldürdü
Genç kızı polis rozetiyle kaçırdı, dövüp tecavüz etmeye çalıştı İstanbul'da dövmecide tecavüz dehşeti! Sanık ağır ceza mahkemesinde yargılanacak Süleyman Soylu, medresede öldürülen Seyda Abdülkerim Çevik için paylaşım yaptı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 20:23:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şüpheli otomobilden silah ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]