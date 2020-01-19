Şüpheli otomobilden silah ele geçirildi - Son Dakika

Şüpheli otomobilden silah ele geçirildi
6 saat önce
Adıyaman'da, yunus polis ekiplerinin durumundan şüphelenilerek durdurduğu otomobilden tabanca ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:09 Kaynak: İHA
Adıyaman'da, yunus polis ekiplerinin durumundan şüphelenilerek durdurduğu otomobilden tabanca ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde devriye görevi yapan Yunus polis ekipleri durumundan şüphelendiği F.S., isimli kişinin kullandığı otomobili durdurdu. Polis ekiplerince otomobil içerisinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 16 adet mermi ele geçirildi. Mermi ve silahlara el konulurken F.S., isimli kişi hakkında da işlem yapıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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