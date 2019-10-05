Son Dakika Haberleri: Şüpheli otomobilden uyuşturucu çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Şüpheli otomobilden uyuşturucu çıktı

1 saat önce

İznik ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçtan 60 gram metamfetamin, 30 bin lira ve tabanca çıktı.

Şüpheli otomobilden uyuşturucu çıktı, System.String[]

İznik ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçtan 60 gram metamfetamin, 30 bin lira ve tabanca çıktı.


Orhangazi yolu üzerinde şüphelendiği bir aracı durduran polis ekipleri, N.T.'nun (40) kullandığı araçta, 60 gram metamfetamin, 30 bin lira, ruhsatsız tabanca çıktı.


Gözaltına alınan N.T., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

İznik, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:50 Kaynak: İHA
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