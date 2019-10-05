Şüpheli otomobilden uyuşturucu çıktı
1 saat önce
İznik ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçtan 60 gram metamfetamin, 30 bin lira ve tabanca çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:50 Kaynak: İHA
İznik ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçtan 60 gram metamfetamin, 30 bin lira ve tabanca çıktı.
Orhangazi yolu üzerinde şüphelendiği bir aracı durduran polis ekipleri, N.T.'nun (40) kullandığı araçta, 60 gram metamfetamin, 30 bin lira, ruhsatsız tabanca çıktı.
Gözaltına alınan N.T., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA
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