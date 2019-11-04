Son Dakika Haberleri: Şüpheli oyuncak ayı fünyeyle patlatıldı
Son Dakika Güncel Şüpheli oyuncak ayı fünyeyle patlatıldı

Şüpheli oyuncak ayı fünyeyle patlatıldı

7 saat önce

Karaman'da şüpheli görülen oyuncak ayı bomba uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı.

Karaman'da şüpheli görülen oyuncak ayı bomba uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Nefise Sultan Mahallesi 1. İstasyon Caddesi'nde bir parkın kenarına bırakılan oyuncak ayıdan şüphelenen vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen polisler olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Özel kıyafetli bomba imha uzmanının incelemesinin ardından fünyeyle patlatılan oyuncak ayı içerisinden herhangi bir materyale rastlanmadı.

Bomba imha uzmanlarının çalışmalarını tamamlamasının ardından bölgedeki güvenlik tedbirleri kaldırıldı.

Şüpheli oyuncak ayı fünyeyle patlatıldı

Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 06:01 Kaynak: AA
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