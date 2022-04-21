Şüpheli paket emniyeti harekete geçirdi - Son Dakika
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Şüpheli paket emniyeti harekete geçirdi

21.04.2022 17:31
Şüpheli paket emniyeti harekete geçirdi

Aydın'da hastane duvarındaki şüpheli paket ekipleri harekete geçirirken, kontrollü bir şekilde patlatılan çantadan çorap çıktı.

Aydın'da hastane duvarındaki şüpheli paket ekipleri harekete geçirirken, kontrollü bir şekilde patlatılan çantadan çorap çıktı.

Olay, Efeler ilçesi Kurtuluş Mahallesi Sağlık Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Atatürk Devlet Hastanesi'nin bahçe duvarına bırakılan kadın çantası kısa süreli panik oluşturdu. Çantayı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler olay yerinde güvenlik önlemleri alarak bomba imha ekiplerinin gelmesini bekledi. Gelen ekipler hazırlığın ardından şüpheli çantayı fünye ile kontrollü bir şekilde patlattı. Patlatılan kadın çantasından çok sayıda çorap çıkarken, vatandaşlar derin bir nefes aldı. - AYDIN

Şüpheli paket emniyeti harekete geçirdi
Şüpheli paket emniyeti harekete geçirdi
Şüpheli paket emniyeti harekete geçirdi
Şüpheli paket emniyeti harekete geçirdi
Şüpheli paket emniyeti harekete geçirdi

YORUMLAR
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Ocakta unutulan yemek, hastanelik etti Ocakta unutulan yemek, hastanelik etti Bir kadın evinde ölü bulundu Bir kadın evinde ölü bulundu

Devlet Hastanesi, Hastane, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şüpheli paket emniyeti harekete geçirdi - Son Dakika


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