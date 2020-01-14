Şüpheli paket fünye ile patlatıldı - Son Dakika
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Şüpheli paket fünye ile patlatıldı

6 saat önce

GAZİANTEP'te bir işyerinin önünde bulunan paket, şüphe üzerine bomba imha ekibi tarafından fünye ile patlatıldı.

Şüpheli paket fünye ile patlatıldı, System.String[]

GAZİANTEP'te bir işyerinin önünde bulunan paket, şüphe üzerine bomba imha ekibi tarafından fünye ile patlatıldı. Pakette bulunan yazıcı parlanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akşam saatlerinde İnönü Mahallesi'nde bir işyerinin önünde şüpheli paket görenler polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak bomba imha uzmanına haber verdi. Sağlık ve itfaiye ekiplerini de hazır beklediği mahalleye girişler kapatıldı. Gelen bomba imha uzmanı şüpheli paketi fünye ile kontrollü şekilde patlattı. Büyük bir gürültüyle patlayan paketten yazıcı çıktı. Yazıcı parçaları incelenmek üzere eminiyete götürülürken, alınan önlenler de kaldırıldı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:50 Kaynak: DHA
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