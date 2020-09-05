Şüpheli paket fünye ile patlatıldı - Son Dakika

Iğdır'daki Mehmet Çavuş Şehitlik Anıtı'nda bırakılan şüpheli paket, ekiplerce fünyeyle patlatıldı.
Melekli Caddesi üzerindeki Mehmet Çavuş Şehitlik Anıtı'nda şüpheli paket gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen bomba imha uzmanlarının, güvenlik önlemi altında fünyeyle patlattığı paketten oyuncaklar ve tahta parçaları çıktı.
Paketin, bölgede oyun oynayan çocuklarca bırakıldığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 17:30 - Kaynak: AA
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