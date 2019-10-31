Son Dakika Haberleri: Şüpheli paket ihbar cihazı 'şüpheli paket' sanıldı, bomba imha ekibi geldi
BBC
Son Dakika Dünya Şüpheli paket ihbar cihazı 'şüpheli paket' sanıldı, bomba imha ekibi geldi

Şüpheli paket ihbar cihazı 'şüpheli paket' sanıldı, bomba imha ekibi geldi

6 saat önce

ABD'nin New York kentinde metro istasyonunda "şüpheli paket" diye ihbar edilen dört koli, yolcuların şüpheli paketleri daha kolay ihbar etmesi için monte edilecek yeni cihazlar çıktı.

Şüpheli paket ihbar cihazı 'şüpheli paket' sanıldı, bomba imha ekibi geldi, System.String[]

ABD'nin New York kentinde metro istasyonunda "şüpheli paket" diye ihbar edilen dört koli, yolcuların şüpheli paketleri daha kolay ihbar etmesi için monte edilecek yeni cihazlar çıktı.

Bir yolcunun ihbarı sonucu North New Rochelle İstasyonu'na patlayıcı eğitimli köpekleriyle birlikte bomba imha ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede paketlerin zararsız olduğu anlaşıldı.

Paketlerde istasyonlardaki yardım noktalarına yerleştirilecek elektronik parçalar ve ekipmanın bulunduğu belirtildi.

New York Toplu Taşıma İdaresi Sözcüsü Meredith Daniels, sorunun paketlerin Salı günü yanlış yere bırakılması ve üzerindeki etiketlerin kafa karıştırıcı olmasından kaynaklandığını söyledi.

Sözcü, ihbar ve bomba imha ekibinin müdahalesi nedeniyle seferlerin aksamadığını belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 05:20 
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