Şüpheli paketin incelenmesini film gibi görüntülediler - Son Dakika
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Şüpheli paketin incelenmesini film gibi görüntülediler

30.06.2022 15:13
Şüpheli paketin incelenmesini film gibi görüntülediler

Gaziantep'te cadde üzerindeki bir dükkanın önüne bırakılan valiz, bomba paniği yaşattı.

Gaziantep'te cadde üzerindeki bir dükkanın önüne bırakılan valiz, bomba paniği yaşattı. Vatandaşlar bomba ihtimaline rağmen polis ekiplerinin şüpheli paketi incelemesini cep telefonu kamerasıyla görüntülerken, valizi unutan sahibi incelemenin ardından olay yerine geldi.

Olay, merkez Şahinbey ilçesi Şanlıdere Caddesi üzerinde yer alan Şehit Ersin Yıldırım Ortaokulunun önünde öğle saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre ortaokulun karşı tarafındaki bir mağazanın önünde unutulan valizden şüphelenen çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Cadde polis ekipleri tarafından araç ve yaya geçişine kapatılırken, çevre güvenlik çemberine alındı. Valizin incelenmesi için olay yerine bomba imha ekibi sevk edildi.

Bomba ihtimaline rağmen telefonla görüntülediler

Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, valizi paletli bomba imha robotuyla inceledi. Şüpheli valizin incelenmesi esnasında bölgede biriken vatandaşlar, valizin incelenmesini cep telefonu kamerasıyla film gibi görüntüledi. Polis ekipleri vatandaşları çevreden uzaklaştırmak için yoğun çaba sarf etti. Polislerin uyarısına aldırış etmeyen vatandaşlar, şüpheli paketin incelenmesini ısrarla görüntülemeye devam etti.

Valizi unutmuş

Bomba imha robotu tarafından okulun bahçesine çekilerek incelenen valizin içinden kıyafet çıkması hem polis ekiplerini hem de vatandaşları rahatlattı. İncelenmesinin ardından valizin sahibi kadın olay yerine geldi. Polislerin valizi neden bıraktığını sorması üzerine kadın, unuttuğunu belirtti. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Şüpheli paketin incelenmesini film gibi görüntülediler - Son Dakika

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