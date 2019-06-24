Şüpheli pakette uyuşturucu çıktı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şüpheli araçtan atılan paketler üzerinde 3 kilo 940 gram eroin ele geçirildi.
Hakkari
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:53 Kaynak: İHA
'nin Yüksekova
ilçesinde şüpheli araçtan atılan paketler üzerinde 3 kilo 940 gram eroin ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü
görevlilerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Yüksekova ilçesi Keçili köyü yakınlarında şüpheli araçtan atılan paketler üzerinde yapılan incelemede, 3 kilo 940 gram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ
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