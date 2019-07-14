Son Dakika Haberleri: Şüpheli paketten kadın çantası çıktı
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Şüpheli paketten kadın çantası çıktı

4 saat önce

HATAY'ın Antakya ilçesinde, yolda bulunan paketten şüphelenilmesi üzerine polis çağrıldı.

Şüpheli paketten kadın çantası çıktı, System.String[]
HATAY'ın Antakya ilçesinde, yolda bulunan paketten şüphelenilmesi üzerine polis çağrıldı. Bomba imha robotuyla patlatılan paketten, boş kadın çantası çıktı.
Şükrü Balcı Caddesi'ndeki Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde, yol üzerinde bulunan paketten şüphelenenler, polise haber verdi. İhbarla olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri, caddede güvenlik önlemi aldı. Yol ise trafiğe kapatıldı. Bomba imha robotuyla kontrollü patlatılan paketten, içi boş kadın çantası çıktı. Polis ekiplerinin incelemelerini tamamlamasının ardından cadde, yeniden trafiğe açıldı.


- Hatay
Antakya, Hatay, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 12:10 Kaynak: DHA
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