Şüpheli paketten kadın çantası çıktı
4 saat önce
HATAY'ın Antakya ilçesinde, yolda bulunan paketten şüphelenilmesi üzerine polis çağrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 12:10 Kaynak: DHA
HATAY'ın Antakya
ilçesinde, yolda bulunan paketten şüphelenilmesi üzerine polis çağrıldı. Bomba imha robotuyla patlatılan paketten, boş kadın çantası çıktı. Şükrü Balcı
Caddesi'ndeki Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde, yol üzerinde bulunan paketten şüphelenenler, polise haber verdi. İhbarla olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri, caddede güvenlik önlemi aldı. Yol ise trafiğe kapatıldı. Bomba imha robotuyla kontrollü patlatılan paketten, içi boş kadın çantası çıktı. Polis
ekiplerinin incelemelerini tamamlamasının ardından cadde, yeniden trafiğe açıldı.
- Hatay
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