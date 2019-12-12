Şüpheli paketten toprak ve çöp çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şüpheli paketten toprak ve çöp çıktı - Son Dakika

Şüpheli paketten toprak ve çöp çıktı

6 saat önce

Şüpheli paketten toprak ve çöp çıktıKÜTAHYA'da, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü olarak patlatılan şüpheli poşetten toprak ve çöp çıktı.

Şüpheli paketten toprak ve çöp çıktı

KÜTAHYA'da, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü olarak patlatılan şüpheli poşetten toprak ve çöp çıktı.

Dumlupınar Mahallesi Kütahya-Afyonkarahisar Karayolu Sporkent Köprülü Kavşak altına bırakılan siyah renkli poşeti gören vatandaşlar, bomba paniğine kapılarak polisi aradı. Bölgeye gelen çok sayıda polis ekibi, poşetin etrafını güvenlik şeridi ile çevreledi. Ardından da özel kıyafetlerini giyen bomba imha uzmanı, poşeti fünye ile kontrolü olarak patlattı. Patlatılan poşetten toprak ve çöp çıktı. Kısa süreli trafiğe kapatılan yol, yeniden açıldı.

Şüpheli paketten toprak ve çöp çıktı

Dumlupınar, Köprülü, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 06:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Açık cezaevinden izinli çıkıp firar etti, uyuşturucudan tutuklandı
Ünlü gazetecinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan isimler arasında bir doktor ve bir rock solisti var Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin "soykırım" kararına sert tepki: Tarihin utanç verici örneklerinden Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı

Son Dakika Haberleri
01:20 İngiltere'de sandık çıkış anketine göre Muhafazakar Parti tek başına iktidara geldi - Son Dakika
01:16 Der Spiegel, Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri zorla geri gönderme görüntülerini yayınladı - Son Dakika
01:10 İlker Başbuğ: Türkiye-Libya anlaşması olumlu ve önemli bir adımdır - Son Dakika
01:06 Çavuşoğlu-Burita ortak basın toplantısı - Son Dakika
01:05 Otomobil karşı şeritteki otomobile çarptı:  5 yaralı - Son Dakika
00:46 Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin "soykırım" kararına sert tepki: Tarihin utanç verici örneklerinden - Son Dakika
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 01:23:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şüpheli paketten toprak ve çöp çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]